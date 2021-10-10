Полиция Уссурийска начала проверку по факту смертельного для мотоциклиста ДТП

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием мотоцикла в районе дома №30 на Владивостокском шоссе.
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