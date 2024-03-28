В ООН признали пытки российских военнопленных на Украине

В докладе идет речь о периоде с декабря 2023 года по февраль 2024 года. В докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека признается, что российские солдаты, попавшие в плен, подвергались пыткам украинской стороной.
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