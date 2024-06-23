В автокатастрофе на трассе Похвистнево-Сосновка погибли три человека

Страшная автомобильная авария произошла в Похвистневском районе Самарской области. В результате лобового столкновения двух автомобилей "Калина" и ВАЗ-21144 тела погибших были извлечены из искореженных салонов с помощью специального инструмента.
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