Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Токаев: без России нельзя решить ни одну проблему в мире, это ясно и с Луны

Токаев: без России нельзя решить ни одну проблему в мире, это ясно и с Луны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о значительной роли России в мировой политике. По его словам, нет ни одной проблемы в международном сообществе, которую можно было бы решить без участия российского государства.

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