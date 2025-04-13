Вучич потребовал от госорганов Сербии предотвратить блокады учебных заведений

Президент Сербии Александар Вучич на фоне протестов в стране потребовал от прокуратуры и государственных органов восстановить закон и порядок, а также прекратить блокаду инфраструктурных объектов и учебных заведений со стороны активистов.
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