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Вучич потребовал от госорганов Сербии предотвратить блокады учебных заведений

Вучич потребовал от госорганов Сербии предотвратить блокады учебных заведений

Президент Сербии Александар Вучич на фоне протестов в стране потребовал от прокуратуры и государственных органов восстановить закон и порядок, а также прекратить блокаду инфраструктурных объектов и учебных заведений со стороны активистов.

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