Мистер американский президент продолжил исполнять номер гневного недовольства существования на планете землисто-зелёной гниды.
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Не спроста ему прилепили погоняло - ТРАМЛО !!!
Трамп хоть и трепло, но продавил у российской власти то, что выгодно ему и при этом ни хрена не сделал для России... Рассказки про деньги за солярку - это для наивных... Как только рынок насытиться солярой или найдется другой какой источник - санкции вернут сразу и хорошо, если не в большем объеме... Будут опять всхлипывания "насопятьобманули"... А не хер идиотами быть...