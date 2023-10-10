Эрдоган назвал ключевое условие для развития дальнейшего диалога с Арменией

Президент Турции напомнил Еревану о "Зангезурском коридоре"В минувший понедельник президент Турции заявил, что готов развивать отношения с Арменией, но при одном условии — она должна дать согласие на открытие "Зангезурского коридора".
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