Средняя стоимость литра АИ-92 в регионе опустилась с 73,66 до 72,19 рубля, а АИ-95 — с 81,13 до 79,79 рубля, тогда как АИ-98 и дизельное топливо немного подорожали.
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