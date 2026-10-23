«Коммерсантъ» узнал о двух вариантах компенсации расходов на зарубежный бензин и дизель. Один предполагает дополнительные бюджетные выплаты и повышение цен на АЗС, другой — более заметную прибавку для покупателей.
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