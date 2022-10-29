smi.today

4 001 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • holms sherlok
    Все вопросу своим депутатам которых выбирали.... а так можно заранее спасибо написать им...Bloomberg: жители...
  • Владимир Козлов
    Чего ждать то, время давно настало. Или, как обычно, должен гром грянуть или петух клюнуть?Какую «козырную к...
  • Игорь Егоров
    Какие одеяла.... все на площадь  жечь покрышки и скакать поддерживая постоянную температуру тела.... и так всю зиму.«Пришлите нам оде...

США уже не могут влиять на поведение Саудовской Аравии — российский сенатор

США уже не могут влиять на поведение Саудовской Аравии — российский сенатор

Единого фронта во внутренней политике США в отношении Саудовской Аравии нет, поэтому Вашингтон не может «решающим образом повлиять на поведение Саудовской Аравии на мировой арене», заявил сенатор РФ Алексей Пушков 29 октября в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх