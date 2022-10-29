США уже не могут влиять на поведение Саудовской Аравии — российский сенатор

Единого фронта во внутренней политике США в отношении Саудовской Аравии нет, поэтому Вашингтон не может «решающим образом повлиять на поведение Саудовской Аравии на мировой арене», заявил сенатор РФ Алексей Пушков 29 октября в своем Telegram-канале.