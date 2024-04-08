Гибель рейса MH-17 в небе Донбасса: следы ведут на Запад

ВА

Виктор Александров

Уважаемый Вова (не я лишил Вас отчества)! Как верёвочка ни вьётся, а конец найдётся. Я не понял, «Что-то странное с этим рейсом»… Странно, что он вылетел не по расписанию? Если Вы указываете время, то будте добры, указываёте везде одинаковое, или UTC, или местное. Тогда будет чуть-чуть понятнее, но нужно догадываться, что вместо позднего вечера, вылетели с утра. Если так, то тут могут прояснить ситуацию диспетчера Амстердама. Версия «Алмаз-Антей» о сбитии «Боинга» ракетами устаревшего комплекса «Бук М1» расходится с версией сбития Боинга двумя истребителями. Здесь очень важно найти все концы, ибо как раз после этого теракта общественное мнение на Западе начало отворачиваться от Донбасса и России. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.