Член Гильдии риэлторов Барсуков: надежность банка при взятии ипотеки не важна

Сбербанк поднял ставку по ипотечным кредитам на 1,3%. Теперь она будет не ниже 19,5% годовых. Взять более выгодные кредиты все еще можно — если не ориентироваться на крупнейшие и известные финансовые организации.
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