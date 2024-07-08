Пушков назвал визиты Орбана и их критику со стороны ЕС бунтом на еврокорабле

Член Совфеда России Алексей Пушков проинформировал о приезд главы венгерского парламента Виктора Орбана в столицу РФ и то, как на это отреагировали различные представители европейского политикума, отметив, что ситуация похожа на долго назревавший бунт на «еврокорабле».
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