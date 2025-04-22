Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

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"Никаких запретов": чиновники испугались исламистов и разрешили публичные намазы, вопреки законам РФ

"Никаких запретов": чиновники испугались исламистов и разрешили публичные намазы, вопреки законам РФ

Русский компас Фото: документ чиновницы Ставропольского края; из открытых источников. Власти в регионах призывают нарушать федеральное законодательство.

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Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
И сколько будет продолжаться это паскудство?
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4 час.
Vladimir Lioubimcev
Показушные намазы в общественных местах нужно категорически запретить!!  И штрафовать за них!!  Мигранты у себя дома тоже совершают намазы где ни попадя?!!...  Рядом с туалетами,  общественным транспортом, посреди улицы?!!  Нет ведь.. Почему в России они ТАК себя ведут, вроде им негде совершать намаз...?  Мечети не должны быть на всех углах и перекрестках!! Это понятно... В России уже мечетей больше, чем церквей. А ведь мигрантов в России значительно меньше, чем в их государствах. ЭТО ОТКРОВЕННО СПЕЦИАЛЬНОЕ И НАГЛОЕ ПОВЕДЕНИЕ!!
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1 час.
Vladimir Lioubimcev
Вообще ДИЧЬ КАКАЯ-ТО ТВОРИТСЯ!!
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1 час.
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