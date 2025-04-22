"Никаких запретов": чиновники испугались исламистов и разрешили публичные намазы, вопреки законам РФ

Vladimir Lioubimcev

Показушные намазы в общественных местах нужно категорически запретить!! И штрафовать за них!! Мигранты у себя дома тоже совершают намазы где ни попадя?!!... Рядом с туалетами, общественным транспортом, посреди улицы?!! Нет ведь.. Почему в России они ТАК себя ведут, вроде им негде совершать намаз...? Мечети не должны быть на всех углах и перекрестках!! Это понятно... В России уже мечетей больше, чем церквей. А ведь мигрантов в России значительно меньше, чем в их государствах. ЭТО ОТКРОВЕННО СПЕЦИАЛЬНОЕ И НАГЛОЕ ПОВЕДЕНИЕ!!