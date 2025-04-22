Русский компас Фото: документ чиновницы Ставропольского края; из открытых источников. Власти в регионах призывают нарушать федеральное законодательство.
"Никаких запретов": чиновники испугались исламистов и разрешили публичные намазы, вопреки законам РФ
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ЮС
Юдкевич Сергей
И сколько будет продолжаться это паскудство?
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4 час.
Vladimir Lioubimcev
Показушные намазы в общественных местах нужно категорически запретить!! И штрафовать за них!! Мигранты у себя дома тоже совершают намазы где ни попадя?!!... Рядом с туалетами, общественным транспортом, посреди улицы?!! Нет ведь.. Почему в России они ТАК себя ведут, вроде им негде совершать намаз...? Мечети не должны быть на всех углах и перекрестках!! Это понятно... В России уже мечетей больше, чем церквей. А ведь мигрантов в России значительно меньше, чем в их государствах. ЭТО ОТКРОВЕННО СПЕЦИАЛЬНОЕ И НАГЛОЕ ПОВЕДЕНИЕ!!
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1 час.
Vladimir Lioubimcev
Вообще ДИЧЬ КАКАЯ-ТО ТВОРИТСЯ!!
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1 час.
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