Яростный штурм Зееловских высот

Два советских танкиста позируют для фотографии, лёжа перед немецким тяжёлым танком Pz.Kpfw. VI Ausf. B «Королевский тигр» из состава 502-го тяжёлого танкового батальона СС, брошенного в районе Зееловских высот.
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