«Часову Яру осталось недолго»: Украинский военный заявил о невозможности удержать город, если в него вошли ВС РФ Ситуация в Часовом Яре сложная, несмотря на предпринимаемые усилия, город скоро падет.
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«Часову Яру осталось недолго»: Украинский военный заявил о невозможности удержать город, если в него вошли ВС РФ Ситуация в Часовом Яре сложная, несмотря на предпринимаемые усилия, город скоро падет.
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