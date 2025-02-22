Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 759 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Что такое ДУМ в РФ?  В Конституции РФ по ДУМ нет ни слова. ДУМ пропагандируют религию и даже навязывают ее.  Аналогич...Муфтию Аляутдинов...
  • Леонид Руси
    Муфтия ничего не умеет делать, ничего не знает и ни в чём не разбирается, он , поэтому, продаёт везде только ислам и ...Муфтию Аляутдинов...
  • Надежда
    не смешно"Гудбай Омэріка":...

Решетников предупреждает об «иных» требованиях для возвращения компаний

Решетников предупреждает об «иных» требованиях для возвращения компаний

Решетников предупредил об иных требованиях при возвращении западных компаний Решетников, отметив необходимость учитывать интересы потребителей и обеспечивать конкуренцию на рынке, заявил, что решения о возможном возвращении зарубежных компаний в Россию будут принимать индивидуально Максим Решетников (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва») Требования по локализации, инвестициям и технологиям для иностранных компаний, которые решат вернуться в Россию, будут «совсем иными», поскольку российская экономика изменилась, заявил министр экономического развития Максим Решетников, передает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх