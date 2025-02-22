Решетников предупреждает об «иных» требованиях для возвращения компаний

Решетников предупредил об иных требованиях при возвращении западных компаний Решетников, отметив необходимость учитывать интересы потребителей и обеспечивать конкуренцию на рынке, заявил, что решения о возможном возвращении зарубежных компаний в Россию будут принимать индивидуально Максим Решетников (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва») Требования по локализации, инвестициям и технологиям для иностранных компаний, которые решат вернуться в Россию, будут «совсем иными», поскольку российская экономика изменилась, заявил министр экономического развития Максим Решетников, передает ТАСС.