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Будет вкусно

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Маринованные шампиньоны за 30 минут без варки, воды и рассола

Маринованные шампиньоны за 30 минут без варки, воды и рассола

У меня есть два любимых способа приготовления маринованных шампиньонов. Один способ, при котором грибы варятся со специями и уксусом всего 5 минут, они так и называются «Пятиминутки», но выдерживать их надо не меньше 3 часов.

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