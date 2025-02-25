Маринованные шампиньоны за 30 минут без варки, воды и рассола

У меня есть два любимых способа приготовления маринованных шампиньонов. Один способ, при котором грибы варятся со специями и уксусом всего 5 минут, они так и называются «Пятиминутки», но выдерживать их надо не меньше 3 часов.
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