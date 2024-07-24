Остановка транзита нефти в Венгрию и Словакию не сильно ударит по "ЛУКОЙЛу"

Лукойл перенаправляет нефть, которая должна поставляться в Словакию и Венгрию, на другие рынки. А пока компания ищет законные решения проблемы из-за приостановки Украиной транзита нефти через свою территорию в эти страны — Интерфакс.
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