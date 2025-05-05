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На Дальнем Востоке в 2026 году запустят морские круизы

На Дальнем Востоке в 2026 году запустят морские круизы

Власти Приморья планируют запустить морские круизы по Дальнему Востоку. Об этом пишет Amur Life. О запуске круизов к 2026 году рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко во время выступления на Х Тихоокеанского туристского форума.

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