ICAO: растут риски применения оружия против гражданских самолетов

Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила об усилении глобальных угроз для гражданских авиаперевозок на фоне вооруженных конфликтов и призвала государства-члены принять более жесткие обязательства по защите воздушных судов.
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