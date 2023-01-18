Хроника работы спасателей Мангистау за прошедшую неделю

С 9 по 15 января подразделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области 44 раза выезжали по тревоге, в том числе 11 раз на пожар, 19 - на случаи горения и десять - на проведение аварийно-спасательных работ.