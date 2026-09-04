Жителей Лосиностровского района приглашают на концерт ко Дню города в ММКЦ

5 сентября Межрайонный молодёжный культурный центр (ММКЦ) на Ярославском шоссе, 124 приглашает жителей Лосиностровского района и всех москвичей на праздничный концерт «Москва.
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