НАША ЛОСИНКА
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НАША ЛОСИНКА

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Жителей Лосиностровского района приглашают на концерт ко Дню города в ММКЦ

5 сентября Межрайонный молодёжный культурный центр (ММКЦ) на Ярославском шоссе, 124 приглашает жителей Лосиностровского района и всех москвичей на праздничный концерт «Москва.

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