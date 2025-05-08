Биткоин пробивает исторический максимум реализованной капитализации третью неделю подряд

Биткоин продолжает привлекать капитал, что отражает растущий интерес инвесторов. В последние недели наблюдается устойчивое накопление средств, что подтолкнуло реализованную капитализацию (Realized Cap) к новому рекорду.
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