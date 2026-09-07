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На семи федеральных трассах Ленобласти 7 сентября введены ограничения движения

7 сентября в Ленинградской области введены ограничения движения на ряде федеральных трасс. Эти меры связаны с проведением дорожных ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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