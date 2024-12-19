Песков: ИИ позволяет определить, в каких российских регионах что-то не так

Применение искусственного интеллекта (ИИ) для обработки обращений граждан, поступивших в преддверии прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, позволяет определить, в каких регионах страны "что-то не так".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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