Анастасия Костенко показала видео о воспитании младшего сына

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко растят четверых детей: Милану, Еву, Алексея и Ярослава. Анастасия, активно ведущая соцсети, поделилась видео со своим младшим сыном, уделив внимание его обучению английскому языку.
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