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В разгар птичьего гриппа ещё одна тюменская птицефабрика загрязняет земли помётом

В разгар птичьего гриппа ещё одна тюменская птицефабрика загрязняет земли помётом

Речь идёт о птицефабрике «Пышминская» в Тюменском районе. Ранее ревизоры уже выдали предприятию предписание.

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Сергей Иовенко
Ну вот, очередной вой от незнания процесса, прежде чем использоваться дальше в качестве удобрения, вообще то этот помёт должен вылежаться года три складированный в кучах, что и делается на этой площадке.

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