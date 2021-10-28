В разгар птичьего гриппа ещё одна тюменская птицефабрика загрязняет земли помётом

nashgorodПолитикаВ разгар птичьего гриппа ещё одна тюменская птицефабрика загрязняет земли помётомРечь идёт о птицефабрике «Пышминская» в Тюменском районе. Ранее ревизоры уже выдали предприятию предписание.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ИовенкоНу вот, очередной вой от незнания процесса, прежде чем использоваться дальше в качестве удобрения, вообще то этот помёт должен вылежаться года три складированный в кучах, что и делается на этой площадке.Комментировать
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