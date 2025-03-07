Пушков: Макрон отомстил Трампу после унижения в Вашингтоне AlexCoderПушков: Макрон отомстил Трампу после унижения в Вашингтоне AlexCoder Глава Франции не смог смириться с новой политикой американцев Недавнее обращение Эммануэля Макрона к нации было личной местью Дональду Трампу за холодный и унизительный прием во время визита в Вашингтон, уверен сенатор Алексей Пушков.