Иномарку за 4 млн рублей угнали в Петербурге у преподавателя ГУАП

Автомобиль застрахован по ОСАГО, оборудован штатной сигнализацией. В четверг утром в дежурную часть обратился 38-летний преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.
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