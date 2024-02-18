Президент Путин вспомнил, как СССР и Россия хотели войти в НАТО Ирэн ОрлонскаяВ рамках беседы с американским журналистом Такером Карлсоном лидер России, Владимир Путин, вновь поднял тему возможного вступления России в НАТО в начале 2000-х годов.