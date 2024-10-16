В Госдуме предложили выплачивать школьникам 4 млн рублей за победы в олимпиадах

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила письмо вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением выплачивать по 4 млн рублей школьникам и студентам за победу в международных научных олимпиадах.
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