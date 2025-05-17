В бывшем доме экс-главы МИД прошли обыски по делу об убийствах

Обыски в рамках расследования дела об убийствах, совершенных членами ОПГ «сиротинские», прошли в доме ранее принадлежавшем бывшему главе МИД России Андрею Козыреву (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Андреем Козыревым либо касается деятельности иностранного агента Андрея Козырева), об этом 17 мая сообщает РБК со ссылкой на источник.
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