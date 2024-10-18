Политика как он...
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Политика как она есть

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Медведев назвал три события за неделю, «которые все-таки случились»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал три события за эту неделю, которые «все-таки случились». В новой публикации в своем Telegram-канале он выделил слова экс-президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском, сообщения о «грязной бомбе» и обнародование «плана победы» Киева.

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