Тренер «Вулвс» Лаже о «Ньюкасле»: «Все лучшие игроки – в 10 доминирующих клубах. Можно обладать деньгами, но сложно завлечь таких игроков в новый проект»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже высказался о перспективах «Ньюкасла». «Есть около десятка команд, доминирующих в футболе на протяжении последних 10 лет.

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