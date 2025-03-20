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Шумерская бюрократия: архив возрастом 4000 лет показал, как работала первая цивилизация мира

Шумерская бюрократия: архив возрастом 4000 лет показал, как работала первая цивилизация мира

Оказывается, бюрократия вовсе не изобретение современности. Археологи обнаружили в Ираке сотни глиняных табличек с клинописью, возрастом более 4000 лет.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Нашли  архив  древнего  государства, давшему  всему  человечеству  больше, чем  многие страны  мира. И этими данными  мы  пользуемся  до сих пор - год- 365,23  суток, неделя  7  дней, месяц  в среднем  30  дней, круг  - 360  градусов и много ещё чего это  всё  из Шумера. А вот чтобы  узнать с такой  точностью  длину  года, отличавшуюся  от современных  данных  всего-то на минуты, надо  было  непрерывное  наблюдение  за  звёздами в  течении  400 лет, как подсчитали современные астрономы
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1 д.
CM
C Major
ну,конечно же в британский и пр музеи Запад,иракский во время нападения разграбили и эти экспонаты врядли доедут
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1 д.
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