Шумерская бюрократия: архив возрастом 4000 лет показал, как работала первая цивилизация мира

Владимир Алтайцев

Нашли архив древнего государства, давшему всему человечеству больше, чем многие страны мира. И этими данными мы пользуемся до сих пор - год- 365,23 суток, неделя 7 дней, месяц в среднем 30 дней, круг - 360 градусов и много ещё чего это всё из Шумера. А вот чтобы узнать с такой точностью длину года, отличавшуюся от современных данных всего-то на минуты, надо было непрерывное наблюдение за звёздами в течении 400 лет, как подсчитали современные астрономы