Оказывается, бюрократия вовсе не изобретение современности. Археологи обнаружили в Ираке сотни глиняных табличек с клинописью, возрастом более 4000 лет.
Шумерская бюрократия: архив возрастом 4000 лет показал, как работала первая цивилизация мира
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Нашли архив древнего государства, давшему всему человечеству больше, чем многие страны мира. И этими данными мы пользуемся до сих пор - год- 365,23 суток, неделя 7 дней, месяц в среднем 30 дней, круг - 360 градусов и много ещё чего это всё из Шумера. А вот чтобы узнать с такой точностью длину года, отличавшуюся от современных данных всего-то на минуты, надо было непрерывное наблюдение за звёздами в течении 400 лет, как подсчитали современные астрономы
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1 д.
CM
C Major
ну,конечно же в британский и пр музеи Запад,иракский во время нападения разграбили и эти экспонаты врядли доедут
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1 д.
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