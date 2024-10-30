Си Цзиньпин подчеркнул важность продвижения реформ на семинаре по изучению и претворению в жизнь духа 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва

Пекин, 29 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник призвал объединить силы для содействия устойчивому и долгосрочному продвижению реформ, обращаясь к высокопоставленным должностным лицам, участвующим в семинаре в Партийной школе при ЦК КПК /Государственной административной академии/.