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Китай

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Си Цзиньпин подчеркнул важность продвижения реформ на семинаре по изучению и претворению в жизнь духа 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва

Пекин, 29 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник призвал объединить силы для содействия устойчивому и долгосрочному продвижению реформ, обращаясь к высокопоставленным должностным лицам, участвующим в семинаре в Партийной школе при ЦК КПК /Государственной административной академии/.

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