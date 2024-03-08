Байден заявил, что демократия находится под угрозой из-за действий РФ в Европе

Демократии не существует - тупой ты американский ублюдок! Существует только необъятное желание сша быть правителем Земли, выкрикивая этот лозунг! Единственный способ остановить этих тварей - это лишить доллар его международного статуса. И вот тогда то вся эта сраная демократия и рухнет.

Геннадий Бережнов

Демократия находится под угрозой, говорит Байден и ожидает прохода как можно больше мигрантов! До прихода Трампа этот спотыкач натворит многое "полезного" для США. Многого мог бы сделать и Китай для США, забрав свои трежерис на более чем триллион долларов.