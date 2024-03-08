Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Байден заявил, что демократия находится под угрозой из-за действий РФ в Европе

Байден заявил, что демократия находится под угрозой из-за действий РФ в Европе

Президент США Джо Байден в своем обращении к конгрессу усилил призывы возобновить помощь Киеву. Он заявил, что свобода и демократия находятся под угрозой «как внутри страны, так и за рубежом».

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Комментарии
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МН
Михаил Новиков
Демократии не существует - тупой ты американский ублюдок! Существует только необъятное желание сша быть правителем Земли, выкрикивая этот лозунг! Единственный способ остановить этих тварей - это лишить доллар его международного статуса. И вот тогда то вся эта сраная демократия и рухнет.
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12 час.
Геннадий Бережнов
Демократия находится под угрозой, говорит Байден и ожидает прохода как можно больше мигрантов! До прихода Трампа этот спотыкач натворит многое &quot;полезного&quot; для США. Многого мог бы сделать и Китай для США, забрав свои трежерис на более чем триллион долларов.
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12 час.

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