Молдавская митрополия продолжает отрекается от РПЦ

Воинствующе-русофобский молдавский портал deschide.md опубликовал материал, согласно которому 24 священнослужителя вместе со своими семьями отправляются в паломническую поездку в Россию, где они якобы получат инструкции и карты «Мир» от политэмигранта Илана Шора.