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Африканский гамбит! Киев планирует открыть второй фронт: дроны, инструкторы, спецоперации

Африканский гамбит! Киев планирует открыть второй фронт: дроны, инструкторы, спецоперации

МИД РФ заявил о попытке Киева создать «второй фронт» против России в Африке Украина пытается расширить противостояние с Россией за пределы зоны конфликта и создать на африканском континенте новый очаг напряжённости.

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