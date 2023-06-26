В текущем году российские потребители стали тратить больше денег на большее число категорий товаров и в большем количестве торговых точек

В этом году российские потребители стали тратить больше денег на большее количество категорий товаров и в большем количестве торговых точек Россияне посещают в среднем около восьми магазинов в неделю и покупают товары четырех-пяти категорий.
В этом году российские потребители стали тратить больше денег на большее количество категорий товаров и в большем количестве торговых точек Россияне посещают в среднем около восьми магазинов в неделю и покупают товары четырех-пяти категорий.
Свежие комментарии