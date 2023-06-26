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В текущем году российские потребители стали тратить больше денег на большее число категорий товаров и в большем количестве торговых точек

В текущем году российские потребители стали тратить больше денег на большее число категорий товаров и в большем количестве торговых точек

﻿﻿В этом году российские потребители стали тратить больше денег на большее количество категорий товаров и в большем количестве торговых точек Россияне посещают в среднем около восьми магазинов в неделю и покупают товары четырех-пяти категорий.

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