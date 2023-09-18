НУЖНА СВО НА ТЕЛЕВИДЕНИИ: "ГОЛУБОЙ ОГОНЁК" ПРЕДАТЕЛЕЙ ВЕРНУЛСЯ В СТРАШНОМ СОСТАВЕ

ВН

Валерий Никитин

так дело то не в них. лезут, где посытнее, оно и понятно. дело в тех, кто их берёт на госканалы. в депутатах ГД, что до сих пор не могут принять внятные законы. в чиновниках минкульта. кто из них, кстати назначает и должен уволить (если что)? а околоспортивная чиновничья кодла, что с 14го года возит наших спортсменов под белым флагом за государственные деньги? Этих кто не снимал все эти годы? кто это всё ДОЛЖЕН был делать? Справедливости ради и мы не выходили с плакатами протеста на улицу. Вот эти борцуны оказавшиеся поголовно иноагентами выходили, а МЫ нет. И то ведь, низзя на улицу с плакатом, А?