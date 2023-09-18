ФОТО: АРТУР НОВОСИЛЬЦЕВ/АГН "МОСКВА" "Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Простите, друзья-украинцы, простите.
НУЖНА СВО НА ТЕЛЕВИДЕНИИ: "ГОЛУБОЙ ОГОНЁК" ПРЕДАТЕЛЕЙ ВЕРНУЛСЯ В СТРАШНОМ СОСТАВЕ
Комментарии
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МИ
Михаил Игнатов
Надо на ТВ проводить свою СВО.
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2 час.
ВН
Валерий Никитин
так дело то не в них. лезут, где посытнее, оно и понятно. дело в тех, кто их берёт на госканалы. в депутатах ГД, что до сих пор не могут принять внятные законы. в чиновниках минкульта. кто из них, кстати назначает и должен уволить (если что)? а околоспортивная чиновничья кодла, что с 14го года возит наших спортсменов под белым флагом за государственные деньги? Этих кто не снимал все эти годы? кто это всё ДОЛЖЕН был делать? Справедливости ради и мы не выходили с плакатами протеста на улицу. Вот эти борцуны оказавшиеся поголовно иноагентами выходили, а МЫ нет. И то ведь, низзя на улицу с плакатом, А?
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47 мин.
Александр яросв
Гнать нужно не их они пешки, гнать нужно тех кто их продвигает вот они самые трусливые продажные твари.
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7 мин.
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