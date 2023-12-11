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  • Вовладар Даров
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Мэр Москвы рассказал, как акция "Добрая елка" помогает исполнять детские мечты

Мэр Москвы рассказал, как акция "Добрая елка" помогает исполнять детские мечты

В Москве вновь проходит акция "Добрая елка". Каждый житель города может на время стать Дедом Морозом и исполнить мечты детей, оставшихся без попечения родителей, из малообеспеченных семей или имеющих ограничения по здоровью.

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