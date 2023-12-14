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Это наша нефть! Почему Россия будет защищать Венесуэлу от США

Это наша нефть! Почему Россия будет защищать Венесуэлу от США

Итак, все вы наверняка знаете о развивающемся конфликте между Венесуэлой и Гайаной. Но, поскольку всё это происходит «где-то там, далеко», не все вникают в причины происходящего на другом континенте и уж, тем более, не понимают, при чём там вообще Россия.

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