Народный самодеятельный ансамбль песни "Балагур "представил Новоаннинский район на региональном форуме работников культуры 🎻.
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Народный самодеятельный ансамбль песни "Балагур "представил Новоаннинский район на региональном форуме работников культуры 🎻.