Как выбрать робот-пылесос с влажной уборкой: личный опыт и разбор моделей 2025 года

Признаюсь честно: долгое время я относилась к роботам-пылесосам с изрядной долей скепсиса. Казалось, что эти пластиковые «шайбы» способны лишь беспорядочно кататься по квартире, пугать кота и создавать иллюзию уборки.
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