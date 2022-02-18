Верещук обещает гуманитарные коридопы для жителей оккупированных районов

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина совместно с международными партнерами имеет план обеспечения гуманитарных коридоров для жителей оккупированного Донбасса.
Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина совместно с международными партнерами имеет план обеспечения гуманитарных коридоров для жителей оккупированного Донбасса.
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