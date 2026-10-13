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Альфа-Банк вложился в частную медицину и вошёл в капитал медхолдинга

Альфа-Банк вложился в частную медицину и вошёл в капитал медхолдинга

Банк стал миноритарным акционером ГК «Медси», приобретя 4,85% акций у АФК «Система». Доля контролирующего акционера — АФК «Система» — сохраняется на уровне 90,64%.

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