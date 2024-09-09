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"Помогите, маме плохо!": Испуганный ребёнок позвонил в скорую, но не смог назвать адрес. Диспетчер по одной подсказке поняла, где случилась беда

Испуганный ребёнок позвонил в скорую и крикнул, что его маме плохо. Диспетчер спросила адрес, но мальчик не смог его назвать.

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