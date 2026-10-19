Авиакомпания может отказать пассажирке в перелёте, если выяснится, что она притворилась беременной ради бесплатного провоза дополнительных вещей и откажется оплатить перевес, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов в беседе с «Москва 24».